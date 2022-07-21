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Киноафиша Статьи «Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи

«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи

21 июля 2022 18:00
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи

Слухи о любвеобильности футболиста оказались правдой.

Дмитрий Тарасов был уличен в неверности своей супруге Анастасии Костенко. Как оказалось, спортсмен пытается познакомиться с посетительницами фитнес-клуба.

Как рассказала одна из девушек, которая занимается в том же зале, что и Тарасов, футболист пользуется большой популярностью среди любительницы спорта. Он не упускает возможности познакомиться с ними и регулярно обзаводится номерами телефонов новых подружек. При этом все посетители знают, что он состоит в браке с Анастасией Костенко и воспитывает с ней общих детей.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное признание. Одни осудили Тарасова за его любвеобильность, а другие вспомнили о многочисленных интервью Ольги Бузовой, которая обвиняла футболиста в изменах во время их отношений.

«Бузова была права», — пишут фанаты.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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