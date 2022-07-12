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Киноафиша Статьи Бузова была не в курсе: правда о неприглядном поступке Губерниева вышла наружу

Бузова была не в курсе: правда о неприглядном поступке Губерниева вышла наружу

12 июля 2022 17:30
Бузова была не в курсе: правда о неприглядном поступке Губерниева вышла наружу

Конфликт знаменитостей тянется уже год.

Ольга Бузова не следит за колкостями в свой адрес от Дмитрия Губерниева. Об этом рассказал директор и близкий друг артистки Антон Богославский.

Летом прошлого года между спортивным комментатором и звездой «Дома-2» разгорелся конфликт в прямом эфире, когда Губерниев обвинил артистку в злоупотреблении горячительными напитками. После этого журналист регулярно пытается высмеять Бузову, в интервью и своих социальных сетях активно издаваясь над ней.

Как оказалось, сама Бузова не догадывается обо всех издевках со стороны комментатора. По словам Богославского, ни он, ни его коллега целенаправленно не следят за высказываниями Губерниева и узнают о них лишь от журналистов, когда та просят дать официальный комментарий.

«Мы о них просто не знаем. Нам неинтересно, честно», — цитирует слова директора телеведущей Teleprogramma.pro.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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