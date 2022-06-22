Бузова бурно отреагировала на откровения Губерниева: хватило пары слов

Отношения Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой складываются очень напряженно. В прошлом году разразился огромный скандал в эфире спортивного телешоу: Губерниев обратился к певице с шуткой из детской книги. Но Ольга усмотрела в ней намек на слухи о ее тяге к горячительным напиткам и разрыдалась в студии, сорвав передачу.

Весной этого года комментатор извинился перед Бузовой в своей ироничной манере, подарив ей цветы и конфеты. Девушка в ответ пригласила его на сольный концерт и посоветовала прекратить перебивать женщин. Однако долго без колкостей в адрес певицы Губерниев не продержался.

Недавно, комментируя снимок фигуристки Алины Загитовой в боксерских перчатках, Дмитрий заявил, что спортсменка должна встретиться на ринге именно с Бузовой. Журналист же готов объявлять раунды во время этого мероприятия. Бузова перепостила слова Губерниева в собственный Telegram-канал, бурно отреагировав на такие предположения.