Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бузова бурно отреагировала на откровения Губерниева: хватило пары слов

Бузова бурно отреагировала на откровения Губерниева: хватило пары слов

22 июня 2022 10:10
Бузова бурно отреагировала на откровения Губерниева: хватило пары слов

Комментатор снова не удержался от колкости в адрес звезды.

Отношения Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой складываются очень напряженно. В прошлом году разразился огромный скандал в эфире спортивного телешоу: Губерниев обратился к певице с шуткой из детской книги. Но Ольга усмотрела в ней намек на слухи о ее тяге к горячительным напиткам и разрыдалась в студии, сорвав передачу.

Весной этого года комментатор извинился перед Бузовой в своей ироничной манере, подарив ей цветы и конфеты. Девушка в ответ пригласила его на сольный концерт и посоветовала прекратить перебивать женщин. Однако долго без колкостей в адрес певицы Губерниев не продержался.

Недавно, комментируя снимок фигуристки Алины Загитовой в боксерских перчатках, Дмитрий заявил, что спортсменка должна встретиться на ринге именно с Бузовой. Журналист же готов объявлять раунды во время этого мероприятия. Бузова перепостила слова Губерниева в собственный Telegram-канал, бурно отреагировав на такие предположения.

«А если это любовь», — добавила хэштег Ольга.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video