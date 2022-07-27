Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех

Лариса Долина шокировала поклонников, повторив образ Ольги Бузовой. Артистка не постеснялась примерить откровенный комбинезон.

По словам Долиной, не так давно она приняла участие в очередной фотосессии. В коротком видео певица похвасталась образами, в которых красовалась перед фотографом. Как отметили пользователи Сети, один из нарядов, обтягивающий комбинезон с анималистичным рисунком, очень напомнил им образ Ольги Бузовой с прошедшего VK Fest, который активно критикуют как стилисты, так и поклонники. Добавил схожести и пикантный танец Долиной, в котором она не постеснялась акцентировать внимание на своей фигуре.

По мнению фанатов, поделившихся мнением в социальных сетях певицы, 66-летней артистке нужно быть скромнее на подобных фотосессиях. Как уверены пользователи Сети, Долиной пора выбирать менее откровенные образы и не стараться повторять за молодыми коллегами. При этом многие отметили, что певица в настолько обтягивающем наряде выглядит «смешно» и комично.