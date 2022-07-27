Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Фанаты не оценили эксперименты исполнительницы со стилем.
Лариса Долина шокировала поклонников, повторив образ Ольги Бузовой. Артистка не постеснялась примерить откровенный комбинезон.
По словам Долиной, не так давно она приняла участие в очередной фотосессии. В коротком видео певица похвасталась образами, в которых красовалась перед фотографом. Как отметили пользователи Сети, один из нарядов, обтягивающий комбинезон с анималистичным рисунком, очень напомнил им образ Ольги Бузовой с прошедшего VK Fest, который активно критикуют как стилисты, так и поклонники. Добавил схожести и пикантный танец Долиной, в котором она не постеснялась акцентировать внимание на своей фигуре.
По мнению фанатов, поделившихся мнением в социальных сетях певицы, 66-летней артистке нужно быть скромнее на подобных фотосессиях. Как уверены пользователи Сети, Долиной пора выбирать менее откровенные образы и не стараться повторять за молодыми коллегами. При этом многие отметили, что певица в настолько обтягивающем наряде выглядит «смешно» и комично.