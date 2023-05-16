Буйнов крутил роман со «второй Пугачевой»: обомлеете, узнав, что с ней стало сейчас

Когда-то Людмила Барыкина пришла на замену Алле Пугачевой в группу «Веселые ребята». Певица обладала сильными вокальными данными и привлекательной внешностью. Вскоре она закрутила роман с коллегой по сцене Александром Буйновым, и в ее жизни все складывалось вполне удачно. Многим даже казалось, что вскоре талантливая девушка сместит Примадонну с пьедестала. Однако этого не произошло, а позже она и вовсе ушла из ансамбля.

Однако спустя время о красавице все же вспомнили. Выяснилось, что ее ногу оцарапала кошка, и в рану попала грязь. Конечность пришлось ампутировать, а про карьеру забыть. Бывшая солистка известного коллектива сильно изменилась, и сегодня ее уже невозможно узнать. Она заметно располнела и перестала выходить в свет. К тому же даже бывший возлюбленный не стал навещать певицу.

В программе «Ты не поверишь!» Александр Буйнов признался, что не общается с Людмилой. К тому же он даже не знал про несчастье, которое с ней приключилось.