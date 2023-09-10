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Бутылка и палка колбасы: странные требования Бузовой повергли организаторов концерта в шок

10 сентября 2023 06:00
Бутылка и палка колбасы: странные требования Бузовой повергли организаторов концерта в шок

У певицы оказались совсем не звездные предпочтения.

Об Ольге Бузовой сложилось неоднозначное мнение в российском шоу-бизнесе. Одни считают, что экс-ведущей «Дома-2» не стоит продолжать карьеру на сцене из-за отсутствия вокальных данных, другие хвалят исполнительницу за трудоголизм. Но факт остается фактом: Бузовой всегда есть чем отличиться на фоне коллег. Продюсера Лику Бланк сильно удивил райдер певицы.

Бланк признается: она давно планировала поработать с эпатажной дивой, но знакомые уверяли, что у Ольги Бузовой слишком высокие требования. Однако в реальности исполнительница хита «Мало половин» поставила организатором абсолютно выполнимые условия. На съемках певица просит лишь колбасу да бутылку... Нет, не дорого алкоголя, а обыкновенной воды.

«Более простого райдера, чем у Оли, нет в принципе ни у кого», — поделилась продюсер в интервью изданию «СтарХит».

Фото: Кадр из программы «Все на Матч!»
Алла Новикова
Алла Новикова
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