Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг снова оказалась в центре внимания — на этот раз она жестко ответила Эмме Уотсон, с которой у нее уже давно напряженные отношения из-за, скажем так, разных взглядов на жизнь.

Поводом стала новая порция комментариев от Уотсон в подкасте. Актриса осторожно дала понять, что, несмотря на разногласия, она все равно ценит личное знакомство с Роулинг и ей хотелось наладить отношения. Но писательницу такие слова не впечатлили: в длинном посте она прошлась по бывшей «Гермионе» так, что и фанаты ахнули.

«Не понимает, насколько не понимает»

Роулинг заявила, что Уотсон — человек, у которого слишком мало опыта «реальной жизни», и что ее слова звучат пусто на фоне тех угроз и давления, с которыми самой писательнице приходилось сталкиваться. При этом она напомнила: именно ее книги сделали Эмму знаменитой, а теперь актриса публично и уверенно критикует свою «крестную в профессии».

У Эммы так мало опыта реальной жизни, что она даже не подозревает, насколько она невежественна… — высказалась Роулинг.

Досталось и Дэниелу Рэдклиффу: Роулинг считает, что оба — и он, и Уотсон — чувствуют, что высказываться против нее, это будто бы их обязанность. А прикрытием служит их общая история работы над «Гарри Поттером».

Старый конфликт в новом раунде

Это не первый раз, когда актеры «Золотого трио» — Уотсон, Рэдклифф и Руперт Гринт — выступают с позициями, расходящимися с мнением Роулинг. И каждый раз история поднимается в медиа с новой силой. На этот раз писательница явно решила не сдерживаться, добавив в свой пост заметную долю сарказма и жестких личных выпадов.

Эмма только что публично подлила масла в огонь, но при этом решила, что однострочное выражение беспокойства с ее стороны убедит меня в ее искренней симпатии и доброте, — не сдержалась автор.

Вряд ли стоит ждать примирения: сама Роулинг уже намекала, что прощать своих бывших «кинодетей» не собирается. А фанатам «Поттерианы» остается только наблюдать, как некогда единая команда все больше превращается в оппонентов.

