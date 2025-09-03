Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Работал в таких условиях, что до сих пор без матерной брани с трудом вспоминает.

В новом выпуске YouTube-шоу «Актерская курилка» Сергей Бурунов поделился закулисными подробностями работы над дубляжом голливудских фильмов.

Оказалось, что западные студии всегда настолько боялись утечек и пиратства, что российские актеры озвучивания часто работали буквально вслепую.

«Темный экран, губы и кружочек»

Бурунов рассказал, что впервые столкнулся с этим при работе над фильмом «Трансформеры».

«Они же боятся пиратства, западные коллеги, и присылают темный экран. Кружочек у тебя бегает и только губы в кадре шевелятся», — вспоминает актер.

Вместо привычного видеоряда студия присылала поткадровый сценарий — огромный талмуд с пометками, что и в какой секунде происходит.

«Всеволод Кузнецов мне его зачитывает, а я озвучиваю, не видя ни лица, ни сцены. Чисто угадываешь интонации по описанию».

«Начало» Нолана — любимый фильм, который озвучивал вслепую

Особенно тяжелым, по признанию Бурунова, оказался дубляж фильма «Начало» Кристофера Нолана.

«Это один из моих любимых фильмов! А там тоже кружочек… Мы писали его вслепую. Несколько уровней сна, всё научно, всё у Нолана продумано. А когда посмотрел в кинотеатре, понял, что это всё надо было озвучивать по-другому. Когда видеоряд появляется — у тебя другие смыслы».

По словам актера, сложнее всего именно с фильмами Нолана, где каждая деталь важна для атмосферы и меняет смысл происходящего. По итогу своей работой над лентой артист дубляжа неудовлетворен, но виной тому жесткая цензура голливудских боссов, а не брак во время работы над картиной.

«Самая лучшая на данный момент»: Бурунов гордится ролью в фильме, который со «скрипом» получил лишь 6 на IMDb. Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем.