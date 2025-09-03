Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

3 сентября 2025 18:07
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Работал в таких условиях, что до сих пор без матерной брани с трудом вспоминает.

В новом выпуске YouTube-шоу «Актерская курилка» Сергей Бурунов поделился закулисными подробностями работы над дубляжом голливудских фильмов.

Оказалось, что западные студии всегда настолько боялись утечек и пиратства, что российские актеры озвучивания часто работали буквально вслепую.

«Темный экран, губы и кружочек»

Бурунов рассказал, что впервые столкнулся с этим при работе над фильмом «Трансформеры».

«Они же боятся пиратства, западные коллеги, и присылают темный экран. Кружочек у тебя бегает и только губы в кадре шевелятся», — вспоминает актер.

Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

Вместо привычного видеоряда студия присылала поткадровый сценарий — огромный талмуд с пометками, что и в какой секунде происходит.

«Всеволод Кузнецов мне его зачитывает, а я озвучиваю, не видя ни лица, ни сцены. Чисто угадываешь интонации по описанию».

«Начало» Нолана — любимый фильм, который озвучивал вслепую

Особенно тяжелым, по признанию Бурунова, оказался дубляж фильма «Начало» Кристофера Нолана.

«Это один из моих любимых фильмов! А там тоже кружочек… Мы писали его вслепую. Несколько уровней сна, всё научно, всё у Нолана продумано.

А когда посмотрел в кинотеатре, понял, что это всё надо было озвучивать по-другому. Когда видеоряд появляется — у тебя другие смыслы».

Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке

По словам актера, сложнее всего именно с фильмами Нолана, где каждая деталь важна для атмосферы и меняет смысл происходящего. По итогу своей работой над лентой артист дубляжа неудовлетворен, но виной тому жесткая цензура голливудских боссов, а не брак во время работы над картиной.

«Самая лучшая на данный момент»: Бурунов гордится ролью в фильме, который со «скрипом» получил лишь 6 на IMDb. Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем.

Фото: Legion-Media, Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране Читать дальше 1 сентября 2025
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Читать дальше 3 сентября 2025
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Читать дальше 3 сентября 2025
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона Читать дальше 3 сентября 2025
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами Читать дальше 3 сентября 2025
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере» Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере» Читать дальше 3 сентября 2025
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы 15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы Читать дальше 2 сентября 2025
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Читать дальше 1 сентября 2025
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше