Бурный роман: этот знак Зодиака в апреле 2023 встретит вторую половинку

Весна - время романтики, свиданий, признаний в любви. Влюбленные парочки попадаются на каждом шагу, но, пока одни торопятся на встречу с дорогим человеком, другие печалятся того, что рядом никого нет. Тем не менее надежда на судьбоносное знакомство есть всегда. Астрологи призывают одиноких мужчин и женщин не грустить и заглянуть в любовный гороскоп на апрель. Небесные светила рассказали, кому второй месяц весны подарит долгожданное счастье в личной жизни.

Дева

Второй весенний месяц подарит море любви представителям земного знака. Звезды говорят, что благосклонностью фортуны будут пользоваться одинокие Девы, не так давно пережившие болезненное расставание, или те, кто долгое время ни с кем не встречался. На их улице наконец-то обещают праздник романтики.

С наибольшей вероятностью судьбоносная встреча произойдет в первые недели апреля.

По словам астрологов, шансы особенно велики у Дев, отправившихся в путешествие или командировку. Смена обстановки положительно скажется на настроении, и уроженцы земного знака почувствуют себя готовыми к флирту, а там, быть может, и отношениям.

Если вместе с Девой в командировку отправится свободный коллега противоположного пола, вполне возможно, что между ними вспыхнет симпатия. У них будет достаточно времени для того, чтобы узнать друг друга и решить, перерастет ли интрижка в нечто большее. Небесные светила утверждают, что вероятность этого очень велика.

Уроженцы земного знака с трудом впускают новых людей в свою жизнь, и для того, чтобы обрести долгожданное счастье в любви, им необходимо открыться потенциальному партнеру.

Излишняя холодность и дистанция, которую Дева держит всегда, несмотря на тайный интерес, могут отпугнуть потенциального партнера.

Что касается семейных Дев или состоящих в отношениях, то для них апрель 2023 тоже будет благополучным и счастливым. В паре будут царить взаимопонимание и комфорт, возникнет ощущение, что наступил второй медовый месяц.

Кроме того, вполне возможно, что кто-то из Дев услышит от избранника предложение руки и сердца.

Без мелких конфликтов, конечно, не обойдется, однако Деве важно помнить о том, что человек ей дорог и что она хочет сохранить связь, а не разрушить ее. Чтобы небольшие ссоры не переросли в нечто серьезное и необратимое, уроженцам земной стихии необходимо проявить такт и мудрость по отношению к партнеру.