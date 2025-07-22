«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога

Фильм «Материалистка» подает себя как легкую романтическую комедию, но финал вызвал неожиданно бурную реакцию зрителей.
Главная героиня Люси — прагматичная сваха, для которой любовь — это скорее про рациональность, чем про сумасшедшие чувства. Её подход, кажется, работает — пока она сама не оказывается в классической дилемме: логика против чувств.
В финале Люси делает неожиданный выбор. Из двух мужчин: обаятельного миллионера Гарри и бывшего парня Джона, который на мели, она выбирает второго.
Этот поворот вызвал недоумение у многих зрителей:
«Как так? Умная, современная женщина — и вдруг любовь без гарантии на стабильность побеждает?».
Чтобы понять, что на самом деле стоит за этим решением, мы пообщались с Натальей Панфиловой, семейным психологом.
Любовь — это ресурс, а не слабость
«Понимаете, вообще без чувств жить сложно», — улыбается Панфилова. «Чувство комфорта — тоже очень сильное. Но, видимо, для Люси оно не стало определяющим.
Возможно, у неё есть внутренний ресурс, который она сможет реализовать и без поддержки обеспеченного мужчины. А любовь, которую она испытывает к Джону, — это и есть её опора, её стимул двигаться дальше».
Получается, выбор в пользу чувств — не обязательно наивность или слабость. Иногда это интуитивное движение туда, где у тебя действительно вырастают крылья.
И если мужчине не нужно над тобой эти крылья расправлять, а наоборот — он позволяет тебе самой их использовать, такая любовь может быть сильнее любой материальной подушки.
«Золотая клетка» не для всех
На первый взгляд, стабильность с Гарри — выигрышный сценарий: надёжный, состоятельный мужчина, который готов поддерживать. Но не для каждой женщины это комфорт.
«Для кого-то финансовая поддержка — это про свободу. А для кого-то — это золотая клетка.
Есть женщины, которым важно реализовываться, принимать решения, зарабатывать. Им нужен партнёр, который не будет "мешать".
Если он начнет это делать — её внутренний ресурс просто порвёт её изнутри, и она сбежит», — подчёркивает специалист.
Люси — именно такая. Иронично, но её любовь — это не слабость, а способ сохранить себя.
Партнёрство без конкуренции
Одна из главных опасностей отношений, где женщина сильная и самостоятельная, — это внутреннее соперничество. Поддержит ли мужчина такую динамику?
«Если мужчину не травмирует, что она справляется сама, и он не начинает конкурировать, — всё будет хорошо. История знает множество примеров, когда женщина была условной “королевой”, а мужчина — просто её мужем.
Это может быть нелегко, но если он не начинает вставлять ей палки в колёса, их союз окажется крепким», — отметила эксперт.
Люси делает ставку на такого мужчину. Рискует? Да. Но выбирает не финансовый комфорт, а равенство и вдохновение.
А что с долговечностью любви?
Зрители беспокоятся: если они уже расставались — насколько прочным будет их воссоединение? Не сгорит ли эта история в страсти и воспоминаниях?
«Бурная влюбленность — не вечна. Это правда. Но и чувство комфорта — не универсально.
Для одной женщины не работать и жить за счёт мужчины — это свобода. Для другой — это тюрьма. Люси, судя по всему, относится ко вторым.
Для неё драйв — это искать работу, делать выбор, быть хозяйкой своей жизни», — подчеркнула Панфилова.
Финал не о любви и деньгах. Он — про свободу
Финал «Материалистка» — это не манифест «сердце важнее кошелька». Это история про женщину, которая выбирает не отношения, а возможность остаться собой в этих отношениях.
И зрители, которым это решение показалось «глупым», возможно, просто не узнали себя в её мотивации. И это тоже нормально.
«Не всегда любовь в кино — это про выбор между эмоциями и рациональностью. Иногда это про то, чтобы рядом с человеком было проще дышать», — заключила эксперт.
Ранее мы писали: «Единственная здоровая фраза»: в «Материалистке» много говорили о любви — но лишь этой цитате зрители готовы верить