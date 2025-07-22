«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога

Многие зрители разочарованы выбором героини, но на самом деле он не так плох.

Фильм «Материалистка» подает себя как легкую романтическую комедию, но финал вызвал неожиданно бурную реакцию зрителей.

Главная героиня Люси — прагматичная сваха, для которой любовь — это скорее про рациональность, чем про сумасшедшие чувства. Её подход, кажется, работает — пока она сама не оказывается в классической дилемме: логика против чувств.

В финале Люси делает неожиданный выбор. Из двух мужчин: обаятельного миллионера Гарри и бывшего парня Джона, который на мели, она выбирает второго.

Этот поворот вызвал недоумение у многих зрителей:

«Как так? Умная, современная женщина — и вдруг любовь без гарантии на стабильность побеждает?».

Чтобы понять, что на самом деле стоит за этим решением, мы пообщались с Натальей Панфиловой, семейным психологом.

Любовь — это ресурс, а не слабость

«Понимаете, вообще без чувств жить сложно», — улыбается Панфилова. «Чувство комфорта — тоже очень сильное. Но, видимо, для Люси оно не стало определяющим.

Возможно, у неё есть внутренний ресурс, который она сможет реализовать и без поддержки обеспеченного мужчины. А любовь, которую она испытывает к Джону, — это и есть её опора, её стимул двигаться дальше».

Получается, выбор в пользу чувств — не обязательно наивность или слабость. Иногда это интуитивное движение туда, где у тебя действительно вырастают крылья.

И если мужчине не нужно над тобой эти крылья расправлять, а наоборот — он позволяет тебе самой их использовать, такая любовь может быть сильнее любой материальной подушки.

«Золотая клетка» не для всех

На первый взгляд, стабильность с Гарри — выигрышный сценарий: надёжный, состоятельный мужчина, который готов поддерживать. Но не для каждой женщины это комфорт.

«Для кого-то финансовая поддержка — это про свободу. А для кого-то — это золотая клетка.

Есть женщины, которым важно реализовываться, принимать решения, зарабатывать. Им нужен партнёр, который не будет "мешать".

Если он начнет это делать — её внутренний ресурс просто порвёт её изнутри, и она сбежит», — подчёркивает специалист.

Люси — именно такая. Иронично, но её любовь — это не слабость, а способ сохранить себя.

Партнёрство без конкуренции

Одна из главных опасностей отношений, где женщина сильная и самостоятельная, — это внутреннее соперничество. Поддержит ли мужчина такую динамику?

«Если мужчину не травмирует, что она справляется сама, и он не начинает конкурировать, — всё будет хорошо. История знает множество примеров, когда женщина была условной “королевой”, а мужчина — просто её мужем.

Это может быть нелегко, но если он не начинает вставлять ей палки в колёса, их союз окажется крепким», — отметила эксперт.

Люси делает ставку на такого мужчину. Рискует? Да. Но выбирает не финансовый комфорт, а равенство и вдохновение.

А что с долговечностью любви?

Зрители беспокоятся: если они уже расставались — насколько прочным будет их воссоединение? Не сгорит ли эта история в страсти и воспоминаниях?

«Бурная влюбленность — не вечна. Это правда. Но и чувство комфорта — не универсально.

Для одной женщины не работать и жить за счёт мужчины — это свобода. Для другой — это тюрьма. Люси, судя по всему, относится ко вторым.

Для неё драйв — это искать работу, делать выбор, быть хозяйкой своей жизни», — подчеркнула Панфилова.

Финал не о любви и деньгах. Он — про свободу

Финал «Материалистка» — это не манифест «сердце важнее кошелька». Это история про женщину, которая выбирает не отношения, а возможность остаться собой в этих отношениях.

И зрители, которым это решение показалось «глупым», возможно, просто не узнали себя в её мотивации. И это тоже нормально.

«Не всегда любовь в кино — это про выбор между эмоциями и рациональностью. Иногда это про то, чтобы рядом с человеком было проще дышать», — заключила эксперт.

Ранее мы писали: «Единственная здоровая фраза»: в «Материалистке» много говорили о любви — но лишь этой цитате зрители готовы верить