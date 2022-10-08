Бурков всех заложил: вот какой скандал разразился на съемках "Иронии судьбы"

Звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» до сих пор с теплотой вспоминают о днях, проведенных на съемочной площадке. Правда, не обошлось и без неприятных инцидентов, о которых сейчас уже можно говорить в открытую.

Так, Александр Ширвиндт признался, что во время работы над знаменитой сценой в бане артисты действительно выпивали алкоголь. Правда, этот факт тщательно скрывали от режиссера Эльдара Рязанова. Только один из участников веселой компании – Георгий Бурков, в то время старался держаться подальше от спиртных напитков, поэтому кураж коллег не разделял.

В какой-то момент Буркову настолько надоело смотреть на «отдыхающих», что он, по словам Александра Анатольевича, «всех заложил». После чего съемки продолжились уже «на сухую». Своими воспоминаниями Ширвиндт-старший поделился на YouTube-шоу «Гараж» , авторской программе его сына Михаила.