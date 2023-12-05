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Киноафиша Статьи Бунтарка с пухлыми губами: такую Бабкину не узнают даже родные (фото)

Бунтарка с пухлыми губами: такую Бабкину не узнают даже родные (фото)

5 декабря 2023 14:00
Бунтарка с пухлыми губами: такую Бабкину не узнают даже родные (фото)

В молодости была красоткой.

Надежда Бабкина никогда не пасовала перед трудностями. Артистка давно нашла свое место на отечественной эстраде и за время, проведенное на сцене, сильно изменилась.

Сегодня она авторитетная дама в шоу-бизнесе, чье слово имеет определенный вес. Певица всегда при полном параде: элегантно одевается, помнит про прическу и макияж. А в молодости исполнительница была настоящей бунтаркой, которую природа щедро одарила косой до поясницы и пухлыми губами.

Бунтарка с пухлыми губами: такую Бабкину не узнают даже родные (фото)

Родители звезды не хотели, чтобы она связывала свою жизнь с творчеством, но та пошла им наперекор, проявив свой дерзкий характер. В 1975 году знаменитость начала выступать в составе ансамбля «Русская песня». Тогда она придерживалась образа русской красавицы: выступала в стилизованных костюмах, цветастых платках и массивных кокошниках. Такой Надежду Георгиевну уже мало кто помнит.

Фото: Legion-Media, ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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