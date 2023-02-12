Бунтарка из фильма «"Авария" – дочь мента» родила 6 детей от священника: ее фигура поражает

Главную роль в картине Михаила Туманишвили «„Авария“ — дочь мента» исполнила 16-летняя артистка Оксана Арбузова. Буквально следующим утром после выхода ленты в прокат она проснулась знаменитой, но все равно решила не связывать свою жизнь с кинематографом.

Как признавалась Оксана, она не смогла справиться с огромной и неожиданной популярностью. Бремя славы оказалось для нее слишком тяжелым, поэтому она решила сконцентрироваться на личной жизни и стала супругой Ивана Охлобыстина, с которым познакомилась во время учебы в вузе.

За годы совместной жизни Оксана родила артисту 6 детей и была с ним, даже когда он решил уйти в монастырь и стать священником. Сегодня она все еще продолжает заниматься домашним хозяйством, посвящая свою жизнь семье. Снимки Оксаны регулярно появляются в социальных сетях самого Охлобыстина. И, как отмечают преданные поклонники, супруги весьма органично выглядят вместе, а экранная Авария до сих пор поражает своей фигурой и красотой.