Бунт на 18 000 человек: подарок Карла III принцу Уильяму вызвал гнев народа

После смерти Елизаветы II Соединенное Королевство возглавил ее старший сын, получивший при коронации имя Карл III. Он сразу же сделал важный подарок собственному наследнику Уильяму, пожаловав ему титул принца Уэльского. Но этот поступок вызвал настоящий народный гнев — британцы уже собрали более 18 тысяч подписей под обращением о лишении принца высокого статуса.

Все дело в истории этого звания. До 1282 года им награждались лишь монаршие особы, которые родились в Уэльсе. Но после того, как государство окончательно потеряло свою независимость от Британии, титул начал «кочевать» по королевской семье. Чарльз получил это звание еще в 1958 году. Спустя 11 лет он решил всерьез вступить в права принца Уэльского, для чего была организована специальная церемония. Его на целый семестр отправили в валлийский университет, но местные жители приезду принца не обрадовались. Чарльза встретили протестами и митингами, поэтому он спешно уехал в Лондон.

Как считают валлийцы, титул должен быть присвоен тому члену королевской семьи, который был рожден в Уэльсе. А потому Уильям тоже не достоин подобного звания.