Бумерангом аукнулось? Чем обернулись Прокловой нападки на покойного Табакова

Весной прошлого года Елена Проклова призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Олега Табакова. Якобы он влюбился в нее во время фильма «Гори, гори, моя звезда» и не смог сдержать чувств. По словам артистки, ее откровения должны были помочь девушкам, оказавшимся в подобных ситуациях, однако в реальности они лишь испортили репутацию самой Прокловой.

Дело в том, что после скандального интервью артистка столкнулась с критикой коллег. Многие были уверены, что таким образом она лишь пытается напомнить о себе и добавить популярности своему имени. Другие же не сомневались, что Проклова придумала эту историю, чтобы опорочить Табакова. В беседах со СМИ российские звезды регулярно осуждали актрису и ее неожиданное желание быть откровенной.

После у артистки началась череда проблем со здоровьем. В начале зимы этого года она даже перенесла инсульт. Как пишет портал «СтарХит», болезнь могла быть вызвана как раз сильнейшими переживаниями.

Сама Проклова при этом старается никак не комментировать ситуацию. Однажды она лишь заявила, что не сожалеет о своих словах и должна была рассказать правду. При этом Елена не хотела испортить репутацию Табакову и относится к нему с большой теплотой.