«Бумер» аукнулся: правда о трагедии Димона Ошпаренного вышла наружу

Жизнь знаменитости разделилась на до и после.

Андрей Мерзликин смог воплотить один из самых ярких образов в криминальном фильме «Бумер». Однако яркая роль стала причиной серьезного несчастья, навсегда изменившего его жизнь.

Как оказалось, многие коллеги артиста отправились работать над лентой Сергея Бодрова, когда их постигла неудача в Кармадонском ущелье. В итоге большая часть друзей Мерзликина погибла, из-за чего он впал в продолжительную депрессию. Артист настолько сильно переживал о себе и друзьях, что начал злоупотреблять горячительными напитками и в итоге попал в автомобильную аварию.

«Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили», — рассказывал актер в эфире шоу «Судьба человека».

После ДТП, как признался знаменитость, он впервые осознанно отправился в православный храм и стал религиозным человеком. Теперь артист примерный семьянин и воспитывает четверых детей — Федора, Серафиму, Евдокию и Макара.