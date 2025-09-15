«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма

Меню
15 сентября 2025 16:40
Именитый врач смотрит по ТВ не одни лишь медицинские сериалы.

Пока зрители и фанаты «Мастера и Маргариты» Бортко до сих пор с огнем в глазах обсуждают, гениален ли фильм Михаила Локшина или это «профанация великого романа», точку в спорах неожиданно попытался поставить доктор Александр Мясников. Тот самый, который обычно говорит про давление, витамины и вред сахара. Но на этот раз — про Булгакова.

«Я уверен, что Михаил Афанасьевич сказал бы: “Браво!”»

Мясников признавался в Telegram: долго откладывал просмотр, потому что боялся после сериала Бортко 2005 года увидеть «не то». Но предубеждение все-таки преодолел — и, к удивлению, остался в восторге. По его словам, Локшин сделал не экранизацию, а «анализ романа».

«Что сказать: я уверен, что Михаил Афанасьевич Булгаков сказал бы “браво!”»

Теледоктор поставил «Мастера и Маргариту» с Цыгановым и Снигирь на один уровень с культовым сериалом, а может и выше — ведь в картине, по его мнению, тонко высвечены детали, которые у Булгакова спрятаны между строк.

Но есть одно «но»

Врач сразу предупредил: удовольствие получат только те, кто знает роман от корки до корки.

«Не просто “когда-то читал”, а наизусть. Иначе и пробовать нечего», — написал он.

Получается, что большинство зрителей, которые ругали фильм за путаницу или чрезмерную вольность, намекает Мясников, просто плохо помнят книгу.

«Плохо знающим роман можно не беспокоиться. Лично я получил огромное удовольствие!», — подытожил главный телеврач страны.

Ранее мы также писали: «Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Мастер и Маргарита» (2023), кадры из сериала «Мастер и Маргарита»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
