«Буканьерки» на финишной прямой — запишите даты выхода последних серий 2 сезона: развязку пропускать нельзя

Второй сезон «Буканьерок» близится к логическому завершению, и поклонники сериала с нетерпением ждут, чем же все закончится. История успела зацепить зрителей динамикой, интригами и неожиданными поворотами.

Продолжение стало глубже и драматичнее. Создатели не ограничиваются только романтическими сюжетами — теперь в центре внимания вопросы личной свободы, давления общества и внутренних противоречий. Несмотря на это, сериал по-прежнему остается легким и зрелищным, а волнение за судьбы героев не отпускает ни на минуту. Авторы сериала все еще не боятся играть с жанрами: они вплетают в викторианскую эстетику современные мотивы, и делают это очень искусно.

На данный момент вышло уже шесть серий второго сезона. Сегодня, 30 июля, на платформе Apple TV+ появится седьмой эпизод. Финал зрителям покажут 6 августа - не пропустите, а лучше поставьте будильник. Будет интересно.

Второй сезон не сдает позиции

История по-прежнему крутится вокруг пяти подруг — дочерей американских нуворишей, которых судьба заносит в Англию, прямиком в мир чопорных лордов и строгих традиций. Основной темой является столкновение свободных американок с британскими правилами и условностями.

Кончита Колсон (Алиша Боэ) первой из подруг пошла под венец. Вскоре за ней последовала Джинни Сент-Джордж (Имоджен Уотерхаус), согласившись на предложение руки и сердца. Даже Аннабель Сент-Джордж (Кристин Фросет), которая меньше всех мечтала о семейной жизни, неожиданно оказалась невестой.

Выбор нарядов для бала и охота за титулами — теперь это далеко не главные заботы. Трое из подруг уже замужем, и на смену флирту и дебютам пришли совсем другие испытания. В каждой семье — свои секреты, драмы и напряженные разговоры за закрытыми дверями. И от всего этого не отмахнешься так просто.

Судя по впечатляющим рейтингам на Rotten Tomatoes (97% свежести по мнению зрителей), сериал не теряет хватку. А финальный эпизод, возможно, оставит нам надежду на третий сезон.

А пока «Буканьерки» близятся к финалу, у аниме-фанатов все только начинается. Вышли первые эпизоды «Гачиакуты», и до конца года нас ждет целых 24 серии — рассказываем, когда ждать следующие.