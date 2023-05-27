Бухгалтеру из клипа «Комбинации» уже 60: что изменилось с тех пор, как вы его видели в последний раз

Актера и режиссера Юрия Оленникова в России узнал каждый второй благодаря успешным съемкам в клипе группы «Комбинация». Того самого «бухгалтера» в лицо знала вся страна. Забавный факт: участницы группы своего милого бухгалтера ни разу не видели. Певицы узнали, как выглядит объект их обожания, лишь на монтаже. Совместных с Оленниковым дублей попросту не потребовалось.

После съемок артист тут же обзавелся толпой фанаток, которые были уверены, что ему удалось крохотную роль в «короткометражке» превратить в настоящий шедевр своей гениальной актерской игрой и незаурядными внешними данными. Правда, сейчас те самые фанатки, скорее всего, не узнают артиста.

В 2022 году «бухгалтеру» исполнилось 60. И за эти годы актер, успевший попробовать себя и в роли режиссера, изменился до неузнаваемости и даже покрасил волосы в другой цвет. Оленников продолжает заниматься любимым делом и даже не мыслит о пенсии.