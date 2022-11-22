Бугристое лицо и плоские губы: на секс-символ Голливуда страшно смотреть (фото)

Мелани Гриффит никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Актриса могла похвастаться привлекательной внешностью, которая никого не оставляла равнодушным. Несмотря на это, она решилась на кардинальные перемены.

Звезда экрана обратилась за помощью к пластическим хирургам, и нет никаких сомнений в том, что она стала их постоянной клиенткой. Вот только на пользу знаменитости это явно не пошло. Свои бьюти-эксперименты Мелани начала с ринопластики, которая оказалась неудачной. В результате операции заметно испортилась форма переносицы.

Кроме того, актриса увеличила при помощи филлеров свои и без того пухлые губы, но добилась совершенно обратного эффекта. Теперь ее губы слишком вывернуты, из-за чего кажутся плоскими. Вдобавок ко всему, по слухам, на внешности артистки не лучшим образом отразились вредные привычки.

Сегодня Гриффит уже не может похвастаться титулом секс-символа Голливуда. Многие отмечают, что на 65-летнюю актрису страшно смотреть, поскольку из некогда привлекательной женщины она превратилась в надутую куклу с бугристым лицом.