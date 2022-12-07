Будут жить до старости: какие имена сулят своим владельцам радостные перспективы

Человечество с давних пор находится в поисках секрета долголетия. По мнению большинства ученых, на большую продолжительность жизни могут рассчитывать те, кто регулярно выполняет какие-либо физические упражнения, придерживается правильного режима дня, внимательно следит за своим питанием и не питает слабости к пагубным привычкам. По мнению специалистов в области эзотерики, на долголетие влияют не только эти факторы - важную роль играет энергетика, которую несет имя человека. Они выяснили, какие имена лучше всего выбирать для детей, чтобы они прожили долгую и счастливую жизнь.

Анна

У имени Анна существует одновременно сразу несколько значений: “милость”, “благосклонность”, “красота”. Обладательницы этого имени отличаются спокойным, незлобивым, миролюбивым характером. Они видят не слишком приятные стороны жизни, но умеют обратить их к лучшему. Аня старается избегать конфликтов и стресса, что способствует продолжительности ее жизни. У нее есть все шансы увидеть не только внуков, но и правнуков.

Мария

“Любимая”, “желанная”, “госпожа” - такие толкования имени Мария можно встретить в разных источниках. Женщины, которых родители нарекли этим именем, твердо стоят на земле. Мария - дама рассудительная, здравомыслящая, умная, поэтому не станет делать ничего, что могло бы причинить вред ее здоровью. Неудивительно, что носительницы этого имени достигают глубокого преклонного возраста - это награда судьбы за их благоразумие.

Илья

Одно из значений имени Илья - “крепость Господня”. Это имя наделено особенной энергетикой, которая способствует богатырскому здоровью его обладателя. Мужчины, нареченные именем Илья, болеют редко - у них от природы сильный иммунитет, кроме того, они постоянно укрепляют его с помощью различных упражнений. Физическая активность - один из залогов долгой жизни, а с этим у Ильи нет совершенно никаких проблем.

Моисей

Моисей толкуется как “взятый из воды”. Мужчины, которые носят это древнее имя, обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы повысить продолжительность своей жизни. Дисциплинированность и рассудительность способствуют тому, что Моисей легко воздерживается от вредных привычек. Кроме того, он тщательно заботится о своем здоровье, регулярно бывает на осмотре у врачей, придерживается диеты или правильного питания.