Будут с вами до смерти: 3 самых верных знака Зодиака

Как угадать, кто способен изменить своему избраннику при первой же возможности, а кто не поддастся, даже если его будут соблазнять царицей? Астрологи утверждают, что определить, насколько партнер надежный и верный, поможет дата рождения. Они выявили удивительную закономерность - некоторые знаки зодиака изменяют своей второй половинке гораздо реже соседей по гороскопу. Рассказываем, под какими созвездиями появляются на свет самые преданные преданные партнеры.

Дева

Если вы находитесь в поисках второй половинки, которая даже мысли не допустит об измене, то вам, определенно, стоит присмотреться к Деве. Представители этого земного знака отличаются сложным характером, они тяготеют к одиночеству и шумной вечеринке предпочитают вечер в уединении дома.

Если Дева остановила свой выбор на каком-то человеке, можно с уверенностью говорить о том, что эти отношения могут завершиться разве что по инициативе партнера.

Уроженцы знака не любят флирт и уж тем более сторонятся измен. Во-первых, потому, что это противоречит их принципам, во-вторых, потому, что они на редкость брезгливы и случайные связи их не интересуют.

Козерог

Представители этого земного знака надежны, как швейцарские часы. Они стойко и смело противостоят соблазнам, если таковые возникают на их пути.

Козерог по-настоящему уважает свою вторую половинку и требует того же от нее.

Когда у уроженца знака возникает шанс сходить налево, он обязательно представляет, какие чувства будет испытывать его партнер, если факт измены всплывет. Козерог не хочет причинять боль своему избраннику, поэтому уж точно не решится на адюльтер. Если представитель земного знака действительно встретит кого-то на стороне, он скорее разорвет отношения с нынешним партнером, чем станет с кем-то встречаться у него за спиной.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, очень верные и романтичные партнеры. Они вкладывают массу времени и сил в отношения со второй половинкой, постоянно придумывают какие-то подарки и сюрпризы, чтобы пара не погрузилась в быт и избранник, не дай бог, не заскучал.

Рыбы охотно дают своей второй половинке клятву верности, при этом необязательно перед алтарем - даже если они просто начали с кем-то встречаться, то не станут смотреть по сторонам и флиртовать с другими.

Единственное, что может подтолкнуть Рыбку на измену - новость о том, что любимый партнер предал их. Во власти эмоций водный знак действительно способен отплатить избраннику той же монетой.