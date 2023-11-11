Будут помнить всегда: женщины с этими именами не умеют прощать обиды

Моменты, когда нам причиняют боль, надолго остаются в памяти. Иногда со временем удается отпустить прошлое. А бывает и так, что мы становимся пленниками болезненных воспоминаний. Прокручиваем их в мыслях снова и снова, желаем виновнику всех бед и представляем себе, как карма наказывает его за содеянное. Эксперты назвали имена женщин, которые не спешат прощать обиды.

Ирина

Обладательница этого имени наделена гордым нравом. Нередко со стороны Ирина кажется этакой «снежной королевой», которая идет по жизни с высоко поднятой головой и не обращает ни малейшего внимания на злопыхателей. Однако на самом деле Ирина все видит и все замечает. Колкие высказывания оставляют болезненный след на ее душе.

Женщина, нареченная этим именем, не забывает обид.

Все неприятные моменты из прошлого четко разложены в ее памяти, словно по полочкам. Будь в распоряжении Иры знаменитая Death Note, она бы записала в нее имена всех, кто когда-либо имел неосторожность ее оскорбить. Но за неимением волшебного артефакта она устраивает вендетту сама.

Ольга

«Все в порядке», — скажет Оля, столкнувшись с какой-нибудь неприятностью. Но не стоит безоглядно верить ей — обладательница имени хорошенько запомнит, по чьей вине с ней случилось что-то плохое. Она может сделать вид, что простила обидчика, однако на самом деле будет строить планы мести или надеяться, что сработает закон бумеранга.

Если Оле представится возможность напомнить человеку о его промахе и получить за это сатисфакцию, она непременно ею воспользуется.

Чтобы вернуть ее доброе расположение, обидчику придется как следует постараться. И то не факт, что обладательница имени сменит гнев на милость — иногда Ольга просто развлекается, наблюдая за попытками получить ее прощение.

Кристина

Кристина — обладательница высокой самооценки. Женщина, которую родители нарекли этим именем, смотрит на окружающих свысока. Она уверена, что к ней должны относиться как минимум как к принцессе, максимум — как к королеве. Все, кто не проявляет должного почтения, будут занесены в «черный список». А уж тем, кто решится задеть Кристину, и вовсе не стоит ждать пощады.

Обид Кристина не прощает — она сразу же вычеркивает человека из своей жизни.

Напрасно тот будет просить прощения и заглаживать свою вину. Обладательница имени не обратит на это ни малейшего внимания. Да, полное игнорирование — это жестокая мера, но Кристина считает, что тот, кто посмел обидеть ее, иного и не заслуживает.