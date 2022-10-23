Будущий сердцеед: внешность старшего сына Боярской и Матвеева вызвала восхищение
Взял лучшее от звездных родителей.
Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже больше 10 лет и считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. У супругов двое сыновей – Андрей и Григорий, однако звездные родители не часто делятся в соцсетях снимками своих наследников.
Но Матвеев сделал исключение, выложив фото с празднования дня рождения своего 10-летнего Андрюши. Внешность мальчика вызвала восхищение у поклонников артиста.
«Вылитый ДиКаприо», «Славный парень!», «Чувствуется, дитя любви»,» Сразу видно, что Андрюха будущий секс-символ», «Какой же он хорошенький – немножко мама, немножко папа. Красавчик!», – написали подписчики.
Также многие отметили, какая же гармоничная семья получилась у Максима Матвеева и Елизаветы Боярской:
«Потрясающей красоты семья», «Вы бомбические», «Красивая семья – красивый сын!».