Будущий сердцеед: внешность старшего сына Боярской и Матвеева вызвала восхищение

Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже больше 10 лет и считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. У супругов двое сыновей – Андрей и Григорий, однако звездные родители не часто делятся в соцсетях снимками своих наследников.

Но Матвеев сделал исключение, выложив фото с празднования дня рождения своего 10-летнего Андрюши. Внешность мальчика вызвала восхищение у поклонников артиста.

«Вылитый ДиКаприо», «Славный парень!», «Чувствуется, дитя любви»,» Сразу видно, что Андрюха будущий секс-символ», «Какой же он хорошенький – немножко мама, немножко папа. Красавчик!», – написали подписчики.

Также многие отметили, какая же гармоничная семья получилась у Максима Матвеева и Елизаветы Боярской: