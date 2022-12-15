Будущему королю есть что сказать опальному брату: почему молчит принц Уильям

Соперничество двух принцев Уильяма и Гарри приняло новый оборот с выходом документального фильма герцогов Сассекских. В проекте, снятом для одной из стриминговых платформ, Меган Маркл и ее супруг обещали поделиться сенсационными подробностями о своей непростой жизни в Букингемском дворце и побеге в США. Вот только реальность не оправдала ожиданий публики.

В фильме оскандалившиеся супруги не рассказали ничего нового. Они в очередной раз пожаловались на травлю со стороны членов монаршего семейства, вот только теперь вызвали у зрителей не сочувствие, а отвращение. Но вишенкой на торте стала реакция не широкой общественности, а принца Уэльского.

В ответ на душераздирающие признания брата наследник престола гордо промолчал, чем восхитил британцев и поклонников королевской семьи по всему миру. Большинство из них понимают, что старшему сыну принцессы Дианы есть что сказать своему опальному родственнику, но он держит язык за зубами. Причина этого проста. Будущий король не готов опускаться до уровня сбежавшего Гарри, которому еще долго придется отмываться от своего позора.