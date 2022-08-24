Будущее предопределено? Внучка Бабкиной засветилась на публике

Внучка Надежды Бабкиной Марфа появилась на свет весной 2015 года. Певица старается не раскрывать детали личной жизни и не рассказывает подробности воспитания внучки. При этом семилетняя Марфа, как оказалось, вполне может пойти по стопам прославленной бабушки.

В одной из недавних публикаций в своих социальных сетях Бабкина поделилась трогательным видео с внучкой. В ролике можно увидеть, что Марфа составила компанию певице на ее работе и была рядом во время продолжительного интервью. За все время она не устала от внимания публики и достойно держалась во время беседы бабушки с прессой.

Как призналась сама исполнительница, ее внучка пока еще боится камер. Поклонники же не сомневаются, что Марфа обязательно станет артисткой, ведь она очень естественно и непринужденно смотрится в кадре. К тому же и Бабкина не зря показывает девочке, как устроена ее работа.