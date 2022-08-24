Будущее предопределено? Внучка Бабкиной засветилась на публике
Наследница артистки не отходит от нее ни на шаг.
Внучка Надежды Бабкиной Марфа появилась на свет весной 2015 года. Певица старается не раскрывать детали личной жизни и не рассказывает подробности воспитания внучки. При этом семилетняя Марфа, как оказалось, вполне может пойти по стопам прославленной бабушки.
В одной из недавних публикаций в своих социальных сетях Бабкина поделилась трогательным видео с внучкой. В ролике можно увидеть, что Марфа составила компанию певице на ее работе и была рядом во время продолжительного интервью. За все время она не устала от внимания публики и достойно держалась во время беседы бабушки с прессой.
Как призналась сама исполнительница, ее внучка пока еще боится камер. Поклонники же не сомневаются, что Марфа обязательно станет артисткой, ведь она очень естественно и непринужденно смотрится в кадре. К тому же и Бабкина не зря показывает девочке, как устроена ее работа.