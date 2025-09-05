Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось

Франшиза «Пираты Карибского моря» живет уже более двадцати лет. С момента выхода «Проклятия Черной жемчужины» в 2003-м зрители увидели пять фильмов о безумных приключениях капитана Джека Воробья.

Пятый фильм — «Мертвецы не рассказывают сказки» — вышел в 2017 году, и с тех пор новости о шестой части регулярно появляются в прессе, но до съемок дело так и не дошло.

Слухи множатся: то это будет продолжение истории Уилла Тернера и Дейви Джонса, то полноценный перезапуск. Продюсер Джерри Брукхаймер уверяет: хотя бы кто-то из старой команды точно вернется.

Фанаты надеются на Джонни Деппа, а Орландо Блум еще недавно говорил, что хотел бы устроить «грандиозный камбэк», если сценарий будет достойным.

Я думаю, если сценарий отличный и — в идеале — все будут участвовать — это будет легендарно, — говорил он.

Но накануне случилось неожиданное: решение, которое ошарашило всю киноиндустрию и фанатов.

Развод — дело непростое

Вместо новостей о возвращении к роли Уилла Тернера Орландо Блум заявил о планах надолго покинуть Голливуд. В интервью Virgin Radio актер признался, что собирается получить ирландский паспорт:

Я получу ирландский паспорт. Мой дедушка на самом деле родом из Северной Ирландии, — поделился актер.

По словам Блума, новый паспорт упростит его работу в Европе, где все чаще запускаются крупные проекты. Для него это шанс переключиться на европейский рынок и проводить больше времени за пределами США. Видимо, развод с Кэтти Перри ударил сильнее, чем казалось, раз актер хочет побыстрее сбежать.

Что дальше с «Пиратами»?

Интрига сохраняется: шестая часть может стать либо продолжением истории «Летучего голландца» (намек на это был в сцене после титров пятого фильма), либо перезапуском с новым составом. А это уже грозит провалом, ведь в кино мало примеров, когда такие проекты получались успешными.

Но теперь одно ясно точно: если Орландо Блум и вернется к «Пиратам», то это будет не скоро, и только если сценаристы сильно постараются. Его внимание смещается в сторону Европы, и Голливуду теперь придется подождать.

Ранее мы писали: В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов