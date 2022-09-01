Будущее новой семьи Прилучного под угрозой: и вот почему

В жизни Павла Прилучного уже был один скандальный развод, о котором актер предпочитает не вспоминать. Сегодня он счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян, пышную свадьбу с которой сыграл буквально на днях. Вот только будущее новой семьи оказалось под большой угрозой.

Об этом заявила Вероника Степанова, на глаза которой попалось видео, снятое в разгар праздничного вечера. В кадре актер берет свою возлюбленную за шею. Именно этот жест, по уверению психолога, выдает в нем абьюзера, который так и говорит своей избраннице: «Придушу».

«Вскоре мы услышим очередной скандал с домашним насилием», — подытожила Степанова в своем Telegram-канале.

Добавим, что экс-супруга звезды, актриса Агата Муцениеце, публиковала в соцсетях видео, где в слезах обвиняла Павла в рукоприкладстве и изменах. Тогда актер в своих грехах каяться не спешил, а лишь уверял публику в том, что никогда не поднимал руку на свою возлюбленную.