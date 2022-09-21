Будущее КВН предрешено: Маслякову пришлось подвинуться

Александр Масляков полгода назад принял решение о том, что он временно покидает пост ведущего КВН. Причиной, по словам знаменитости, стало состояние его здоровья, которое пошатнулось после заражения коронавирусом.

На место Маслякова пришли талантливые артисты и ведущие, однако многим было интересно узнать, что же будет дальше. Как оказалось, будущее КВН предрешено. Совсем скоро стартует работа над четвертьфиналом Высшей лиги, которая продлится три дня. Стали известны имена тех, кто проведет игры, и Масляков, на радость фанатов, в этом списке тоже есть.

Как пишет издание «Комсомольская правда », первую игру проведет Михаил Галустян, вторую — Александр Васильевич, а третью — Вадим Галыгин. Выяснилось, что Масляков полностью оправился после перенесенной болезни и не жалуется на свое самочувствие. Тем не менее врачи запретили знаменитости перелеты и поездки на поездах, поэтому он и не смог провести спецвыпуски Клуба веселых и находчивых, которые снимались не в Москве.