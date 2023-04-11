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Будущее фигурного катания: новые Загитова с Медведевой поразили россиян (фото)

11 апреля 2023 12:45
Будущее фигурного катания: новые Загитова с Медведевой поразили россиян (фото)

На смену приходит новая кровь.

Не секрет, что спортивный век профессиональных фигуристок короткий. Сегодня на пятки Алине Загитовой и Евгении Медведевой наступают молодые и амбициозные девушки.

Речь идет о 15-летних Аделии Петросян и Софье Акатьевой, которым прочат головокружительный успех и всемирную славу. Их уже назвали открытием и будущим российского фигурного катания, ведь юные спортсменки уже несколько лет подряд побеждают в крупных соревнованиях.

Тренер девушек Этери Тутберидзе пока более сдержанна в своих оценках и не спешит сравнивать подопечных с Загитовой и Медведевой. Но скепсис наставницы можно понять, ведь она ориентирована на результат, а не на общественное мнение.

Впрочем, это не мешает спортсменам постепенно завоевывать любовь публики. За их достижениями наблюдает вся страна, что дополнительно подстегивает Петросян и Акатьеву. Кроме того, конкуренция между ними тоже не дает перспективным фигуристам расслабиться ни на минуту. Будущее фигурного катания: новые Загитова с Медведевой поразили россиян (фото)

Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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