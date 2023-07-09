Будущее династии Ефремовых предрешено: спасти может только чудо

Легендарный советский актер Олег Ефремов дал начало настоящей актерской династии. Сегодня уже его внуки блистают на сцене и на экране. Но через всю династию Ефремовых черной полосой проходит настоящее фамильное проклятье.

Недавно сын Михаила Ефремова Николай попал в больницу после падения с третьего этажа. Молодой человек заявляет, что это произошло случайно, но соседи не согласны. Они считают, что до падения парня довело злоупотребление спиртным. По их словам, Николай ни дня не проводит без алкогольных напитков. Такая же проблема три года назад довела Михаила Ефремова до колонии. Нетрезвый актер попал в ДТП со смертельным исходом.

Но Михаил и Николай — не единственные представители известной фамилии, которые стали жертвами «зеленого змия». Сам Олег Ефремов начал выпивать еще подростком. Пагубную зависимость он пронес через всю жизнь. Пристрастие к алкоголю ударило по его здоровью, в 2000 году он скончался от закупорки сосудов. Унаследовали зависимость отца и дочь Анастасия, и сын Михаил, а теперь уже и его внук пострадал от семейного проклятия.