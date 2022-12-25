Будущая жертва конкурсов красоты: американцы бьют панику из-за преображения маленькой девочки
Малышка уже выбрала свою карьеру.
Детские конкурсы красоты всегда вызывают массу споров, потому что за красивой картинкой часто стоит сломанная психика юных конкурсантов. Некоторые мамы воплощают мечты о модельной карьере с помощью своих дочек, чем их и травмируют.
В случае с маленькой Кьярой все произошло иначе. В пять лет девочка увидела по телевизору конкурс красоты для детей и поняла, что хочет в нем участвовать. Мама малышки не стала спорить и поддержала это желание.
За полтора года соревнований и модных показов семья потратила больше пяти тысяч фунтов, а красавица уже получила заслуженные награды и овации. Однако не все разделяют восторг по поводу таких успехов и внешних изменений ребёнка.
«Малышка растет, а на ней слой косметики — и это часами. Побеспокоилась лучше бы мама о здоровье девочки. Жаль ее: все в голове будет перепутано», — пишет один из комментаторов.