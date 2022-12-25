Будущая жертва конкурсов красоты: американцы бьют панику из-за преображения маленькой девочки

Детские конкурсы красоты всегда вызывают массу споров, потому что за красивой картинкой часто стоит сломанная психика юных конкурсантов. Некоторые мамы воплощают мечты о модельной карьере с помощью своих дочек, чем их и травмируют.

В случае с маленькой Кьярой все произошло иначе. В пять лет девочка увидела по телевизору конкурс красоты для детей и поняла, что хочет в нем участвовать. Мама малышки не стала спорить и поддержала это желание.

За полтора года соревнований и модных показов семья потратила больше пяти тысяч фунтов, а красавица уже получила заслуженные награды и овации. Однако не все разделяют восторг по поводу таких успехов и внешних изменений ребёнка.