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Взвывшую от безденежья Сенчукову вывели на чистую воду

15 июля 2022 16:13
Взвывшую от безденежья Сенчукову вывели на чистую воду

Артистка решилась на честное признание.

Наталья Сенчукова шокировала пользователей Сети, рассказав о денежной помощи семье своего сына. Ранее знаменитость жаловалась на финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Еще несколько месяцев назад в интервью артистка признавалась, что период самоизоляции весьма негативно сказался на их финансовом состоянии. Чтобы оплачивать счета им пришлось продать единственный автомобиль и стараться экономить на всем. При этом Виктор Рыбин, избранник Сенчуковой, продал свой слиток золота, который хранил на черный день.

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Однако, как оказалось, жалобы артистки не соответствуют действительности. По словам самой исполнительницы, она старается помогать финансово невестке своего сына Дарье. Дело в том, что у той собственный косметологический кабинет в подмосковном Долгопрудном, где Сенчукова и делает себе процедуры. И всегда платит ей за ее работу.

«Я денежку ей плачу», — цитирует слова артистки портал Teleprogramma.pro.

Знаменитость подчеркнула, что сама настаивает на оплате. По ее словам, Дарья против таких жестов и готова все для будущей родственницы делать бесплатно, но Сенчукова уверена в обратном.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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