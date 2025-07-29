Будущая научно-фантастическая экранизация с Райаном Гослингом получила свой первый отзыв — автор оригинальной книги в восторге

До выхода фильма на экраны, между тем, остается еще чуть меньше года.

В последнее время продюсеры и инсайдеры то и дело восхваляют будущую «Одиссею» Кристофера Нолана, которую пока он сам еще даже не закончил снимать — и все-таки адаптация Гомера стала не единственным будущим проектом, о котором уже говорят как об очередном шедевре.

Буквально пару недель назад в сети появился первый трейлер «Проекта «Аве Мария» с Райаном Гослингом в главной роли — уже тогда поклонники книги, на которой и основан будущий фильм, в один голос заявили, что он уж точно станет одной из лучших адаптаций последних лет.

Сейчас же хайпа экранизации добавил и сам автор «Проекта «Аве Мария», который, как выяснилось, частично сам фильм уже успел оценить.

Энди Вейер уже видел отрывки из «Проекта «Аве Мария» — лучшего он и представить не мог

Своими мыслями по поводу грядущей адаптации Вейер поделился на недавно завершившемся фестивале San Diego Comic-Con International, где «Проект «Аве Мария» представляли создатели фильма и основной актерский состав, в том числе и Гослинг.

Как рассказал писатель, всего фильма целиком он еще не видел, но его впечатлили даже небольшие отрывки, а потому он уверен, что останется доволен и тогда, когда посмотрит «Проект «Аве Мария» в кинотеатре.

Вейер также отметил, что небольшие задержки в производстве фильма в итоге того стоили — по его словам, команде пришлось подождать несколько месяцев до тех пор, пока сценарист Дрю Годдард не закончит работу над другим фильмом и не приступит к написанию сценария для «Проекта «Аве Мария».

Поклонники «Проекта «Аве Мария» уверены, что адаптация достигнет уровня «Марсианина»

Будущий фильм с Гослингом в главной роли станет не первой экранизацией произведений Вейера — до этого по мотивам его хитового романа «Марсианин» свою адаптацию снял Ридли Скотт, а главную роль сыграл Мэтт Дэймон.

«Марсианин» стал одним из самых успешных фильмов 2015 года, собрав в прокате более 600 миллионов долларов и получив номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».

Премьера «Проекта «Аве Мария» между тем запланирована на 20 марта 2026 года, а о первом трейлере к фильму мы уже писали здесь.