Будущая мисс Вселенная: дочь Оксаны Федоровой выиграла в генетическую лотерею

Лиза, дочь Оксаны Федоровой, появилась на свет летом 2013 года. Девочка с первых дней жизни окружена заботой и вниманием родителей и, как оказалось, унаследовала от матери не только харизму, но и красоту.

Так, о жизни Лизы Федорова рассказывает в своих социальных сетях. Она показывает, как проводит время с дочкой и хватается ее успехами. Например, прославленная модель не скрывает, что уже несколько лет Лиза занимается в балетной школе и заметно преуспела в этом искусстве.

Пользователи Сети с восторгом реагируют на снимки с наследницей знаменитости. Фанаты непременно отмечают, какой красивой растет Лиза и как сильно она становится похожа на свою мать. Подписчики уверены, что в будущем девочка обязательно покорит мир моды и построит успешную карьеру.