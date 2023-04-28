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Будущая мисс Вселенная: дочь Оксаны Федоровой выиграла в генетическую лотерею

28 апреля 2023 20:45
Будущая мисс Вселенная: дочь Оксаны Федоровой выиграла в генетическую лотерею

Фанаты уверены, что наследницу знаменитости ждет успех.

Лиза, дочь Оксаны Федоровой, появилась на свет летом 2013 года. Девочка с первых дней жизни окружена заботой и вниманием родителей и, как оказалось, унаследовала от матери не только харизму, но и красоту.

Так, о жизни Лизы Федорова рассказывает в своих социальных сетях. Она показывает, как проводит время с дочкой и хватается ее успехами. Например, прославленная модель не скрывает, что уже несколько лет Лиза занимается в балетной школе и заметно преуспела в этом искусстве.

Пользователи Сети с восторгом реагируют на снимки с наследницей знаменитости. Фанаты непременно отмечают, какой красивой растет Лиза и как сильно она становится похожа на свою мать. Подписчики уверены, что в будущем девочка обязательно покорит мир моды и построит успешную карьеру.

Будущая мисс Вселенная: дочь Оксаны Федоровой выиграла в генетическую лотерею

«Какая Лиза красивая», «Настоящая модель», — уверены пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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