Будучи крошкой Ширвиндт умудрился насолить Миронову: вот как довел до бешенства

Михаил Ширвиндт был «театральным ребенком». Он буквально рос за кулисами, а потому мог наблюдать за игрой именитых актеров. Например, спектакль «Женитьба Фигаро», в котором его отец Александр Ширвиндт играл вместе с Андреем Миронов, артист видел целых 25 раз. И однажды едва не сорвал очередную постановку.

В разгар действа маленький Ширвиндт прятался за кулисами, сидя на стуле. Компанию ему составил другой «театральный ребенок» по имени Сережа. Он взял стул и поставил его перед Михаилом, после чего довольно уселся. Звездный наследник принял вызов — он пронес свой стул над головой соперника и сел впереди.

Так продолжалось еще какое-то время, пока Сережа не сдался. Однако Ширвиндт наслаждался победой недолго. Вскоре Миронов заметил, что зрители смотрят не на него, а на непонятно откуда взявшегося на сцене мальчика.

Это привело актера в настоящее бешенство. Во время антракта Миронов искал хулигана, спрятавшегося в бархатную кулису, обещая его «убить». К счастью, в тот вечер обошлось без жертв.