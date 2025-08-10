«Буду там завтра»: Бролин готов снова стать Таносом в новых «Мстителях» — и у братьев Руссо есть три способа вернуть злодея в MCU

Джош Бролин, похоже, не собирается вешать перчатку Бесконечности на гвоздь. В свежем выпуске подкаста Happy Sad Confused он заявил, что готов вернуться к роли Таноса буквально в любой момент.

«Если бы мне позвонили прямо сейчас в Лондон и сказали: “Давай сделаем это”, я бы ответил: “Буду там завтра”», — без колебаний сказал актер.

Для Бролина Танос далеко не рядовой персонаж, а опыт, к которому он относится с бесконечным теплом. В отличие от Кейбла из «Дэдпула 2», которого он называет «единичным экспериментом», история с Мстителями, по его словам, совсем другая.

Тем более, он до сих пор на связи с братьями Руссо — создателями «Войны бесконечности» и «Финала».

«Я разговариваю с ними от четырех до шести раз в неделю… Я люблю их обоих», — признается Бролин.

Официально в «Мстителях: Судный день» главная угроза — Доктор Дум (да, его сыграет Роберт Дауни-младший — ирония, достойная комикса). Но в эпоху мультивселенной мертвые враги могут воскресать, версии персонажей могут меняться, а сюжетные петли — закручиваться до головокружения. Как же можно вернуть Таноса? Вот три сценария.

1. Танос из другой реальности — еще опаснее прежнего

В одной из альтернативных вселенных Танос успел собрать Камни Бесконечности, но использует их не для уничтожения половины жизни, а для полного переписывания мироздания.

Такой вариант мог бы вломиться в сюжет «Судного дня» как непредсказуемая третья сила: Мстители бьются с Думом, а на горизонте появляется новый, еще более изощренный Титан. В этом сценарии Бролин играет «Таноса 2.0» — без былых философских тормозов, только резня.

2. Мстители и Танос — вынужденный союз

Мультивселенная рушится, и даже новый Капитан Америка понимает, что ему одному с угрозой не справиться. Мстители, сжав зубы, обращаются за помощью к тому, кого меньше всего хотели бы видеть в союзниках. А все потому, что Дум вернул его к жизни.

Танос соглашается — но только ради того, чтобы спасти собственный мир. В процессе он невольно спасает и наш, что создает для героев мучительный вопрос: можно ли доверять заклятому врагу, если он снова протянул руку помощи?

3. Танос как легенда — и фантом

В этом варианте Титан не возвращается физически. Вместо этого сюжет вводит цифровую «запись» или голограмму Таноса, созданную его сторонниками. Условно — Танос-ИИ. Эта версия обладает его интеллектом и стратегическим мышлением, но не живой природой.

Она может управлять армиями, вести переговоры, даже влиять на события в нескольких вселенных. Это дает Бролину возможность сыграть Таноса в неожиданной форме — почти призрака, но с прежней мощью.

Какой бы путь ни выбрали сценаристы, возвращение Таноса не станет обычной ностальгией. Это возможность встряхнуть киновселенную и снова дать зрителям того самого фиолетового философа, который умел быть и врагом, и, при определенных обстоятельствах, союзником.

А с учетом того, что Бролин готов «быть там уже завтра», вопрос упирается лишь в то, когда в Marvel решат поднять перчатку с пола.

