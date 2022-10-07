«Буду погибать молодым»: теперь вы ни за что не узнаете Мистера Малого

Для всех он так и остался исполнителем единственного хита.

Песня «Буду погибать молодым» рэп-исполнителя под псевдонимом Мистер Малой стала одной из главных в истории отечественного хип-хопа. Подросток, читающий текст на непонятном в начале девяностых сленге, без преувеличения взорвал российскую эстраду, а строчки из припева распевала вся молодежь страны.

«Представьте: Интернета еще нет, по радио тоже какие-то стремные программы идут, люди включают телевизор, когда просыпаются, и первым делом видят клип „Буду погибать молодым“ — его каждый день показывали», — признавался позже сам Мистер Малой, которого в реальной жизни звали Андрей Цыганов.

Жизненный путь Цыганова вполне мог повторить название его главного хита: в девяностые Андрей всерьез увлекся запрещенными веществами, но, к счастью, вовремя сумел избавиться от пагубной зависимости и пройти психологическую реабилитацию. Сейчас он занимается популяризацией вегетарианства и йоги и даже открыл собственную студию. Кроме того, исполнитель стал довольно известным видеоблогером.