«Буду очень скучать»: жена Николаева со слезами на глазах сообщила о расставании

39-летняя Юлия Проскурякова удивила подписчиков всплеском эмоций. Она опубликовала в Telegram-канале видео, на котором заметно, как артистка с трудом сдерживает слезы. Как выяснилось, причиной этому стало тяжелое расставание.

Но не успели фанаты Юлии заподозрить проблемы в ее браке с Игорем Николаевым, как она поспешила внести ясность. Рассталась она не с любимым супругом, а со съемочной группой проекта, в котором снималась.

«Буду очень скучать! Было весело, трудно, трогательно, а что-то было впервые, но было здорово!», — написала она.

Проскурякова поблагодарила всю команду за совместную работу. Ранее она делилась образом, который ей создали гримеры на площадке сериала «Детектив на все руки». Обаятельная артистка превратилась в строгую блондинку с длинными волосами. Юлии даже пришлось покраситься ради роли. Она обмолвилась, что ее персонаж отличается непростым характером, но детали сюжета сообщать не стала. Поклонники в комментариях отметили, что уже с нетерпением ждут премьеры сериала с женой Николаева.