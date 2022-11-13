Будто «своих» мало: какой сериал россияне полюбили больше культовой «Бригады»

Отечественный кинематограф подарил зрителям достаточное количество довольно неплохих сериалов. Многие из них годами не теряют своей популярности и по праву могут называться культовыми. Среди таких, например, проект под названием «Бригада», но даже он не смог сравниться с продуктом зарубежного производства.

Как показало одно из исследований, гораздо больше сериала Алексея Сидорова россияне полюбили 250-серийную телесагу «Клон». Этот бразильский проект посвящен истории любви Жади и Лукаса, которым, как и полагается несчастным героям-любовникам, постоянно что-то мешает быть вместе.

Последняя серия «Клона» вышла на экраны 20 лет назад, тем не менее о нем не перестают говорить, его продолжают смотреть. Причин тому несколько. Одна и, пожалуй, главная из них заключается в том, что этот сериал посвящен множеству самых разных тем. Это не только любовь, но и наркозависимость, непростые взаимоотношения отцов и детей, столкновение культур и религий, различие образа жизни богатых и бедных и многое другое.