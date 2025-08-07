Меню
«Будто разные фильмы смотрю»: Жители СССР так и не увидели нормальный финал «Интердевочки» — его сняли специально для Запада

7 августа 2025 17:09
Концовка получилась куда более оптимистичной.

Фильм «Интердевочка» стал сенсацией для СССР — не только из-за откровенности, но и из-за темы, которую раньше обходили стороной. История Тани Зайцевой была почти революционной: никакой морализаторской назидательности, только жизнь. Точнее, смерть. Потому что финал, который увидели жители Союза, был однозначным и безапелляционным. Но за границей все было иначе.

Благодаря тому, что фильм создавался при участии шведской стороны, у иностранцев была возможность вмешаться в финальный монтаж — и они этим воспользовались.

Западным зрителям показали другую развязку. Там Таня не умирает. Она садится в самолет и улетает домой, а что будет дальше — неизвестно. Открытый финал, никакой морали, никакой кары за «грехи». Просто человек, у которого может быть будущее.

Именно эту версию посмотрели зрители в Швеции, Канаде, Германии и Японии. Картина, по словам критиков, произвела сильное впечатление и воспринималась скорее как история о надежде, чем как приговор. Таня вызывала сочувствие, а не осуждение. Ее путь — не ошибка, а реальность, с которой нужно что-то делать, а не карать по сценарию.

«Будто два разных фильма смотрю», «Зарубежная версия в разы лучше», — писали в комментариях в соцсетях.

В СССР, вероятно, «хэппи-энды» для героев, вставших «не на тот путь», были не в моде. Судьба Тани в отечественной версии строго подчинена идее: раз предала Родину, то прощения не будет. Даже если причина — выживание.

А вот в Европе и Америке все иначе. Там предпочли оставить зрителю право самому решить, что будет с героиней. Такая концовка оказалась более универсальной — ее можно прочитать по-разному, в зависимости от личного опыта, а не идеологии.

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка» (1989)
Алексей Плеткин
