Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)

5 сентября 2025 14:30
Кто-то просто отрастил волосы, а кто-то кардинально сменил имидж.

Сегодня технологии дарят нам удивительную возможность — по-новому увидеть героев, знакомых и любимых с детства. Мы нашли потрясающие работы, где культовые персонажи советского кино обрели современный облик.

Предлагаем и вам взглянуть на это преображение. Перед вами — семь легендарных образов, которые сохранили свою душу и харизму, но примерили актуальные детали: стильные стрижки, ухоженные бороды и модные аксессуары.

Особенно впечатляет новый образ обаятельного Джабраила из «Кавказской пленницы». Кажется, в его время перед таким ухажёром не устояла бы ни одна советская красавица.

Это, конечно, всего лишь игра цифрового воображения. Но как же здорово увидеть, как наши любимые герои могли бы органично вписаться в сегодняшний день, не растеряв своего шарма.

Приглашаем и вас окунуться в этот эксперимент — уверены, вас ждёт море ностальгической радости и приятных открытий. Давайте вместе посмотрим на старых друзей с новой стороны.

Ранее мы писали: «Мне 48, и до сих пор плачу»: зрители назвали 9 самых грустных мультфильмов СССР — «ломали» детям психику

Фото: Кадр из фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
