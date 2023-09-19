«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь

Анастасия Вертинская показала журналистам свой особняк в Подмосковье. Просторный дом актрисы обставлен дорогой мебелью и не менее ценными предметами интерьера. Но вот вкус звезды вызывает большие сомнения. Специалисты плюются при виде ее комнат.

По мнению дизайнера интерьеров Антона Мединского, бывшей супруге Никиты Михалкова стоило бы более внимательно выбирать специалиста по обстановке. Главная комната ее особняка вызывает у экспертов только негативные эмоции. Вертинская зря потратила деньги на услуги оформителя.

По мнению Мединского, которым он поделился с изданием PopCornNews, однотонный дизайн бежевой комнаты сегодня уже устарел. Мебель дизайнер почитал недостаточно изящной, а зеркала — разрушающими интимность и уют помещения.