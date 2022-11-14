Будто приемная: как выглядит растущая «пацанкой» дочь Глюкозы (фото)

Старшая дочь певицы Глюкозы, 15-летняя Лидия, активно развивает сольную карьеру. Однако в прессе звездная наследница чаще упоминается совсем по другому поводу.

Лидия Чистякова растет настоящей «пацанкой». Дошло до того, что начинающая исполнительница объявила себя небинарной личностью, попросив всех называть ее Рэй.

Между тем Глюкоза призналась, что во всем поддерживает наследницу. В своих социальных сетях артистка опубликовала совместные кадры с дочерью, в подписи к которым подчеркнула, что может многому у нее научиться. В частности, певица удивилась тому, что Лидия, в отличие от нее, совсем не волнуется перед выходом на сцену.

Однако подписчики знаменитости больше внимания уделили не ее откровениям, а тому, как выглядит Лидия. Многие отметили, что звездная наследница будто приемная и совсем не похожа на свою мать.