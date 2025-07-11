«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Теперь не Человек из стали, а клоун в красном трико.

Перезагрузить киновселенную начав с ее главного героя — идея смелая. Но, как показывают первые отзывы, новый «Супермен» — это не шаг вперёд, а прыжок в пропасть и очередное доказательство того, что вселенную DC кто-то проклял.

Джеймс Ганн, создатель блестящих «Стражей Галактики», на этот раз ошибся с тональностью, посылом и даже с героем.

Слишком громко, слишком несерьёзно

Проблема фильма не только в смене актёра (Дэвид Коренсвет вместо Генри Кавилла), а в самой попытке перекроить Супермена под стиль Ганна. Вместо сдержанного, внутренне надломленного символа человечности — миловидный парень с вечно тёплой улыбкой, который выглядит скорее как ведущий утреннего шоу, чем как спаситель мира.

Сцены боёв перегружены CGI, монтаж дерганый, каждая вторая драка будто нарезана из анимационного сериала. Логика событий вторична, нужно показать, как герои задорно дерутся, а люди вокруг даже не разбегаются, снимая все на смартфоны.

Даже кульминации выглядят вымученными. Ирония — это хорошо, но когда в кадре начинается самопародия, становится страшно за будущее DC.

Где сердце? Где душа?

Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта — мультяшный злодей уровня 90-х, а его мотивация настолько банальна, что хочется отобрать премию у сценаристов. Отношения между Лоис Лейн и Кларком Кентом развиты на уровне диалогов Барби и Кена, а не центральной пары киновселенной.

Даже сцены с приёмными родителями, призванные пробудить эмоции, проходят мимо кассы — слишком быстро, слишком формально.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"», «Когда дело доходит до повествования, я думаю, что "Флэш" справился с этой задачей гораздо лучше. Компьютерная графика также напомнила "Флэша". Шутки и юмор выглядели так, как будто они были взяты прямо из «Тора: Рагнарёка», но они просто не соответствовали тону фильма о Супермене».

Парадокс: побеждает Крипто

Неожиданно, самая яркая роль досталась суперпсу Крипто, который в финале буквально переигрывает Супермена. Его сцены наполнены эмоциями и выглядят живо — редкость в ленте, стремящейся превратиться в напыщенный аттракцион для людей с СДВГ.

Мнения критиков и зрителей разделились. Кто-то сравнивает фильм с яркой сказкой — лёгкой, наполненной надеждой. Другие видят в нём помесь худших супергеройских фильмов последних лет. Ганна винят в том, что он опять снял «Стражей», заменив Питера и Гамору на Лоиса и Кларка.

«Супермен» Джеймса Ганна — это бастард от мира фильмов, незаконнорожденный ребенок DC, который нужно вычеркнуть и забыть как страшный сон. Если это действительно точка отсчёта для новой DCU, стоит задаться вопросом: а не движется ли она к очередному перезапуску?

Первый трейлер нового «Супермена» переполнен крутыми пасхалками — объясняем каждую из них.