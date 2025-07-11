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«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

11 июля 2025 16:41
«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Теперь не Человек из стали, а клоун в красном трико. 

Перезагрузить киновселенную начав с ее главного героя — идея смелая. Но, как показывают первые отзывы, новый «Супермен» — это не шаг вперёд, а прыжок в пропасть и очередное доказательство того, что вселенную DC кто-то проклял.

Джеймс Ганн, создатель блестящих «Стражей Галактики», на этот раз ошибся с тональностью, посылом и даже с героем.

Слишком громко, слишком несерьёзно

Проблема фильма не только в смене актёра (Дэвид Коренсвет вместо Генри Кавилла), а в самой попытке перекроить Супермена под стиль Ганна. Вместо сдержанного, внутренне надломленного символа человечности — миловидный парень с вечно тёплой улыбкой, который выглядит скорее как ведущий утреннего шоу, чем как спаситель мира.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Сцены боёв перегружены CGI, монтаж дерганый, каждая вторая драка будто нарезана из анимационного сериала. Логика событий вторична, нужно показать, как герои задорно дерутся, а люди вокруг даже не разбегаются, снимая все на смартфоны.

Даже кульминации выглядят вымученными. Ирония — это хорошо, но когда в кадре начинается самопародия, становится страшно за будущее DC.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Где сердце? Где душа?

Лекс Лютор в исполнении Николаса Холта — мультяшный злодей уровня 90-х, а его мотивация настолько банальна, что хочется отобрать премию у сценаристов. Отношения между Лоис Лейн и Кларком Кентом развиты на уровне диалогов Барби и Кена, а не центральной пары киновселенной.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Даже сцены с приёмными родителями, призванные пробудить эмоции, проходят мимо кассы — слишком быстро, слишком формально.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"», «Когда дело доходит до повествования, я думаю, что "Флэш" справился с этой задачей гораздо лучше. Компьютерная графика также напомнила "Флэша". Шутки и юмор выглядели так, как будто они были взяты прямо из «Тора: Рагнарёка», но они просто не соответствовали тону фильма о Супермене».

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Парадокс: побеждает Крипто

Неожиданно, самая яркая роль досталась суперпсу Крипто, который в финале буквально переигрывает Супермена. Его сцены наполнены эмоциями и выглядят живо — редкость в ленте, стремящейся превратиться в напыщенный аттракцион для людей с СДВГ.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

Мнения критиков и зрителей разделились. Кто-то сравнивает фильм с яркой сказкой — лёгкой, наполненной надеждой. Другие видят в нём помесь худших супергеройских фильмов последних лет. Ганна винят в том, что он опять снял «Стражей», заменив Питера и Гамору на Лоиса и Кларка.

«Будто "Отряд самоубийц" завел ребенка с "Акваменом"»: «Супермен» Ганна получил первые отзывы и это разгром

«Супермен» Джеймса Ганна — это бастард от мира фильмов, незаконнорожденный ребенок DC, который нужно вычеркнуть и забыть как страшный сон. Если это действительно точка отсчёта для новой DCU, стоит задаться вопросом: а не движется ли она к очередному перезапуску?

Первый трейлер нового «Супермена» переполнен крутыми пасхалками — объясняем каждую из них.

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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6 комментариев
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