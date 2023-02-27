Будто отксерокопировали: правда о тайном сыне Олега Янковского повергнет в шок

Красавец Олег Янковский был известен по ролям благородных и неисправимых романтиков. В реальной жизни артист тоже часто влюблялся и купался во внимании противоположного пола.

Мало кто знает, что у Янковского был внебрачный сын, которого он даже не признал. Несмотря на свои многочисленные романы, Олег Иванович не собирался оставлять свою жену Людмилу Зорину. Поэтому дети от посторонних отношений не вписывались в его планы.

Внебрачного сына актеру родила его коллега Елена Войновская. Она была младше Янковского на 18 лет и состояла на тот момент в браке. Актриса призналась мужу, что забеременела от Олега Ивановича, и сразу предложила развестись. Елена назвала сына в честь Янковского. Она никогда не требовала от бывшего любовника алиментов или того, чтобы он признал ребенка своим.

Войновская много лет скрывала историю происхождения своего сына. Но в последние годы о внебрачном ребенке Янковского стали говорить все чаще. По слухам, он феноменально похож на своего старшего брата Филиппа и вырос его копией. Но пока о воссоединении Олега-младшего с его именитым семейством нет и речи. О тайном ребенке Янковского журналистам Prozvezd рассказала актриса, пожелавшая остаться анонимной.