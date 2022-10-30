Будто ничего не случилось: топ-3 знака Зодиака, которые в два счета просят измену

Принято считать, что измена второй половинки делит жизнь пары на “до” и “после”. Большинство людей переживают предательство партнера крайне болезненно, им требуется много времени для того, чтобы прийти в себя и решить, что делать дальше. Однако есть и такой тип людей, которые не станут делать из адюльтера трагедии. Причины на то могут быть самыми разными, но, по мнению астрологов, не последнюю роль в этом вопросе играет знак зодиака. Эксперты перечислили знаки, которые легко простят измену.

Близнецы

“Ревновать? Ну вот еще”, - скажут Близнецы, когда кто-нибудь спросит их, станут ли они переживать из-за флирта или измены партнера. Дело в том, что представители воздушного знака сами с большей вероятностью станут причиной для переживаний второй половинки. Однако Близнецы, зная, что могут и сами уйти в загул, еще на берегу охотно договориваются с избранником, что тот тоже может с чистой совестью похаживать на сторону. Больше всего на свете уроженцы знака терпеть не могут, когда их в чем-то ограничивают, и потому позволяют другим выходить за рамки.

Вопрос только в том, устроит ли такое положение дел партнера Близнецов.

Стрелец

Еще один свободолюбивый знак - это Стрелец. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, обожают общаться с противоположным полом. При этом такие беседы легко могут выходить за дружеские рамки и даже перерасти в нечто более серьезное и продолжительное. А поскольку Стрелец и сам не прочь весело провести время на стороне, он не станет ограничивать свою вторую половинку - напротив, только обрадуется, если та найдет себе кого-то еще и не станет упрекать его за походы налево.

Свободные отношения, в которых партнеры не связывают друг друга какими-либо клятвами - самый подходящий вариант для этого знака.

Водолей

Представители воздушного знака слишком высоко ценят собственную свободу. Они редко привязываются к кому-то настолько сильно, чтобы переживать из-за его измены или флирта. Отношения для Водолея - способ разнообразить серые будни и немного развлечься, он изначально не рассматривает их как нечто серьезное. Поэтому уроженцы знака не станут расстраиваться, если узнают об измене избранника.