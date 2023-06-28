Будто не сама рожала: фигуре матери 14 детей позавидует каждая (фото)

Американка Надя Сулеман стала известна на весь мир в 2009 году, когда родила восьмерняшек. Новость не только оказалась достоянием общественности, но и заинтересовала медицинское сообщество. Как Надя справляется со всей этой оравой?

Когда Сулеман родила своих восьмерняшек, она уже воспитывала шестерых детей.

Все 14 отпрысков Нади были зачаты благодаря процедуре ЭКО. Женщине ставили диагноз «бесплодие», однако это ничуть не повлияло на ее страстное желание стать матерью. Сулеман захотела зачать ребенка с помощью ЭКО, но ее супруг был против и поставил жене ультиматум — он или ребенок. Надя подала на развод.

Сегодня 47-летняя Сулеман выглядит потрясающе. У нее восхитительная фигура, которой позавидуют многие молодые девушки. В голове не укладывается, что эта красавица с идеальными формами пережила несколько родов и воспитывает 14 детей.

«Материнство красит женщину!», «Не представляю, как трудно ей воспитывать столько детей», «А может, она не сама рожала?», «Настоящая мать-героиня»,

— пишут пользователи сети.