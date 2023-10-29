Будто молодильных яблок наелись: как выглядят братья Каримовы из «Дома-2» (фото)

Первый состав реалити-шоу «Дом-2» до сих пор многие зрители считаются самым запоминающимся. Среди участников было немало интересных персонажей. Женской части аудитории особенно запомнились братья Каримовы.

Близнецы считались главными красавцами проекта. За ними следили с большим интересом. Тем более, что Оскар пытался строить любовь не с другими девушками на стройплощадке, а сразу с ведущей. Ему понравилась Ксения Бородина. Брат ухаживал за Ольгой Бузовой.

Молодые люди продержались на проекте довольно долго. Оскар ушел через 218 дней после начала, Станислав — спустя 393. Оказавшись за периметром, они занялись музыкальной карьерой.

Оба пишут композиции и выступают в качестве диджеев. Играют сеты в ночных клубах и на частных мероприятиях до сих пор. Активно ведут социальные сети, где делятся с поклонниками творчеством. Внешне Каримовы почти не изменились, сохранили яркую внешность. Выглядят моложе своих лет, хотя им уже по 42 года.