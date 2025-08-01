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Будто кто-то проклял: на съемках этого зловещего хоррора погибли восемь человек — и как тут не поверить в потустороннее

1 августа 2025 20:03
Будто кто-то проклял: на съемках этого зловещего хоррора погибли восемь человек — и как тут не поверить в потустороннее

Иногда за кадром происходили вещи пострашнее, чем в самом фильме.

Съемки одного из самых страшных фильмов ужасов всех времен — под таким слоганом выходил в прокат «Изгоняющий дьявола» — омрачились чередой необъяснимых и жутких совпадений.

Режиссер Уильям Фридкин создал картину, которая отличается от классических хорроров своей реалистичностью. Здесь нет призраков и экстрасенсов — только экзорцист, один на один со злом. Этот фильм не только напугал зрителей по всему миру, но и оброс множеством легенд о проклятиях из-за происходивших на съемочной площадке странностей.

Проклятие или роковые случайности

Смерть словно ходила по пятам за съемочной командой — причем касалась всех, кто хоть как-то был связан с проектом. Самая жуткая история — про ночного сторожа: утром его бездыханное тело нашли прямо на рабочем месте.

Некоторые члены команды умерли от простуды, другие получили травмы, несовместимые с жизнью, а третьи — погибли в результате насильственных действий. Всего говорилось о восьми жертвах злополучного фильма.

По некоторым источникам, косвенно пострадала даже актриса, озвучивавшая голос демона. Ее сын сошел с ума, убил жену и дочь, а потом свел счеты с жизнью.

Будто кто-то проклял: на съемках этого зловещего хоррора погибли восемь человек — и как тут не поверить в потустороннее

Пострадала и главная актриса Эллен Берстин, сыгравшая Крис — мать Реган. Во время сцены, где одержимая Реган с силой отбрысывает Крис в сторону, статист дернул трос слишком сильно. Женщина ударилась о пол и закричала от боли, повредив спину. Режиссер Фридкин не растерялся: мгновенно навел на нее камеру крупным планом, чтобы не потерять хороший кадр. Загадочная и мрачная атмосфера окутала фильм, и вокруг съемок стали появляться новые слухи и жуткие домыслы о потусторонних силах, будто кто-то невидимый наблюдал за процессом. Конечно, всему этому можно найти рациональное объяснение, но от этого не становится ни чуть менее страшно.

Тем временем в Голливуде экспериментируют с жанрами, чтобы снять новый достойный предшественника хоррор. На подходе — новая драма с элементами паранормального: эдакий коктейль из «Титаника» и хоррора «Другие».

Фото: Кадры из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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